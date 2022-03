Covid in Campania, altri 4.275 casi e 19 morti: l'​indice di contagio sale all'11,08%, diminuiscono i ricoveri

Coronavirus in Campania, continua a salire l'indice di contagio ma scende il numero dei ricoveri. L'Unità di crisi della Regione segnala 4.275 casi positivi su 38.566 test effettuati (3.616 su 27.818 antigenici e 659 su 10.748 molecolari), con un rapporto positivi/tamponi pari all'11,08%, in aumento rispetto al 10.63% registrato ieri.

Il numero di vittime sale a 9.660: al totale si aggiungono altri 19 morti, 11 nelle ultime 48 ore e 8 in precedenza ma registrati ieri. I posti letto occupati sono 700 in degenza, 42 meno di ieri, e 45 in terapia intensiva, stessa cifra di ieri.