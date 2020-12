Covid Campania, contagi in lieve calo: 46 morti, superati i 2 milioni di tamponi

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania: 625 positivi su 6.849 tamponi (per un totale di 187.189 su 2.004.376), di cui 552 asintomatici e 73 sintomatici; 46 morti (26 nelle ultime 48 ore, 20 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 2.765; 1.384 pazienti guariti, per un totale di 105.933.

Il rapporto positivi/tamponi è pari al 9,12%, in lieve calo rispetto alla percentuale del 9,31% registrata ieri.

I posti letto occupati sono 97 su 656 disponibili in terapia intensiva e 1.402 su 3.160 in degenza (ospedali e strutture private).

