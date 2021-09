Covid Campania, 365 casi e 8 morti: l'indice di contagio risale al 2,09%

Coronavirus in Campania, aumentano il numero dei casi e l'indice di contagio. L'Unità di crisi della Regione segnala 365 positivi su 17.394 test (tamponi molecolari e antigenici rapidi), 129 più di ieri con 1.303 tamponi processati in meno. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 2,09%, in aumento rispetto all'1,27% registrato ieri.

APPROFONDIMENTI ROMA Green pass, tutte le regole dal 15 ottobre: dal lavoro pubblico... IL VACCINO Terze dosi per fragili e immunodepressi: pioggia di chiamate al... L'EPIDEMIA Vaccini terza dose, la Campania parte al rallentatore: primo giorno...

Al bilancio delle vittime si aggiungono altri 8 morti, 7 nelle ultime 48 ore e uno in precedenza ma registrato ieri. I pazienti ricoverati sono 15 in terapia intensiva, uno meno di ieri, e 291 in degenza, 2 più di ieri.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link: http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html