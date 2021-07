Covid in Campania, oggi 345 positivi: l'indice di contagio sale al 4% ma non ci sono vittime

Aumentano ancora i nuovi positivi e aumenta anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 345 positivi su 8.619 tamponi molecolari esaminati, 109 in più di ieri con 3.212 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 4% dei test, un punto percentuale in più rispetto a ieri quando l'indice di contagio era al 3,21%, in un bollettino che non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Resta fermo a 7.585 il numero di vittime senza nuovi decessi registrati dall'unità di crisi della Campania nelle ultime 48 ore resta stabile anche il numero dei ricoveri ospedalieri: 188 ricoverati con sintomi, gli stessi di ieri, e nove malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri.