Covid Campania, 622 casi e 8 morti: ​l'indice di contagio sale al 4,25%

Coronavirus in Campania, aumentano i nuovi positivi e anche l'indice di contagio. L'Unità di crisi segnala 622 positivi su 14.625 test (il totale comprende sia i tamponi molecolari che quelli antigenici rapidi), con un rapporto positivi/tamponi pari al 4,25%, in aumento rispetto al 3,95% registrato ieri.

Al bilancio delle vittime si aggiungono altri 8 morti: 3 nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 16, stessa cifra di ieri, mentre sale a 303 il numero dei ricoverati in degenza, 13 in più rispetto a ieri.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html​