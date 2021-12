Covid Campania, 1.841 casi e 10 morti: in aumento ricoveri e indice di contagio

Coronavirus in Campania: aumentano i casi e i ricoveri, continua a salire anche l'indice di contagio. L'Unità di crisi della Regione segnala 1.841 positivi su 38.876 test, 71 in più di ieri con 1.038 tamponi processati in meno. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 4,73%, in ulteriore aumento rispetto al 4.43% registrato ieri.

Si contano altri 10 morti, 7 nelle ultime 48 ore e 3 in precedenza ma registrati ieri: sale così a 8.329 il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia. I pazienti ricoverati sono 33 in terapia intensiva, 7 più di ieri, e 412 in degenza, 17 più di ieri.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link

http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html