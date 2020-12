Covid in Campania, 1.201 casi e 56 morti. Indice di contagio al 6,61%, 3.001 pazienti guariti

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania: 1.201 positivi (1.087 asintomatici e 114 sintomatici) su 18.146 tamponi, per un totale di 178.728 positivi su 1.878.169 tamponi; 56 morti (22 nelle ultime 48 ore, 34 deceduti in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 2.528; 3.001 pazienti guariti, per un totale di 91.503.

In percentuale, significa che è positivo il 6,61% dei test, poco più di ieri quando l'indice di contagio s'era fermato al 6,13%.

I posti letto occupati sono 120 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.621 su 3.160 disponibili in degenza (tra ospedali e strutture private).

