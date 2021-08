Covid Campania, 539 casi e 7 morti: ​lieve calo dell'indice di contagio

Coronavirus in Campania, diminuisce il numero dei casi e cala lievemente l'indice di contagio. L'Unità di crisi segnala 539 casi su 13.080 tamponi (molecolari e antigenici rapidi), con un rapporto positivi/tamponi pari al 4,12%, poco meno del 4,48% registrato ieri.

Al bilancio delle vittime si aggiungono altri 7 morti, 5 deceduti nelle ultime 48 ore e 2 in precedenza ma registrati ieri. I pazienti ricoverati sono 22 in terapia intensiva, uno meno di ieri, e 348 in degenza, 8 più di ieri.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili al link

http://vaccinicovid19.regione.campania.it/e_vaccini-anti-covid.html​.