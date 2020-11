Covid in Campania, calano i contagi: 3.334 casi su 23.496 tamponi, 32 vittime

Coronavirus, il bollettino di oggi diffuso dall'Unità di crisi Regione Campania: 3.334 positivi su 23.496 tamponi, di cui 3.127 asintomatici e 207 sintomatici, con una percentuale positivi/tamponi che si attesta sul 14,18%; il totale dei positivi sale a 125.276 su 1.355.455 tamponi; 32 vittime (tra il 13 e il 18 novembre), per un totale di 1.192; 2.255 pazienti guariti, per un totale di 27.898.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Campania, il coronavirus uccide meno:c'è la... LA PANDEMIA Coronavirus in Campania: mini focolai negli ospedali boom di contagi... IL CASO Covid, positivi da Napoli in fuga verso il Lazio: le prime denunce

I medisponibili sono 656 per la terapia intensiva e 3.160 per la degenza (ospedali e strutture private), quelli occupati 194 per la terapia intensiva e 2.287 per la degenza.

Ultimo aggiornamento: 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA