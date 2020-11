Coronavirus in Campania, l'unità di crisi anti-Covid è al lavoro h24 ​da marzo

Il fiato sul collo di De Luca e giornate lunghissime che finiscono in notti senza sonno. Dalla ricerca di dispositivi medici e posti letto alle mail di cittadini e sindaci impauriti. Da marzo la vita di chi lavora nell'Unità di crisi regionale per l'emergenza Covid è un susseguirsi di emergenze dietro l'angolo. Solo ad agosto una boccata di ossigeno pensando che il peggio era passato ma non era così. Purtroppo. Così lavora un gruppo di 17 persone da mesi in un'emergenza che è diversa dalle altre. Perché un sisma ha un picco nelle 96 ore successive alle scosse poi il lavoro non scema ma cambia. Qui, per il Covid, invece si sta uguale sull'ottovolante da mesi.

L'unità nasce il 6 marzo e c'è un nucleo ristretto a guidarlo. In testa Italo Giulivo, numero uno della protezione Civile regionale che coordina ed è in continuo raccordo con i vertici dell'analoga struttura nazionale, Antonio Postiglione, dirigente generale della Salute, Giuseppe Galano, responsabile regionale 118, Maurizio Di Mauro, dg del Cotugno e Alessandro Perrella infettivologo della Regione. Accanto un gruppo di medici, ingegneri e avvocati che lavorano in una sala del Centro direzionale, nella sede ad hoc ricavata alla Protezione civile campana.

Non ci sono orari per le riunioni ma solo un canale whatsapp in cui tutto il gruppo è connesso, notte e giorno, e dove arrivano i vari alert. Un'unica riunione è fissata la mattina quando diventano noti i dati dei contagi e da lì si parte per capire non solo la situazione, eventuali focolai o emergenze ma, sopratutto, se si le curve possano portare verso impennate improvvise in aree circostanziate. Un lavoro a metà tra la statistica (serve disaggregare i dati e lavorarli) e la medicina a cui sovrintende l'infettivologo Perrella. Si parte da qui, ogni mattina, e si cerca di capire tutto lo scenario. Se è routine o serve elaborare una strategia particolare: ipotizzare una zona rossa o, casi più gravi, iniziare a prendere le contromisure attraverso un'ordinanza restrittiva per una popolazione più ampia. Da questo momento in poi, si mette subito al lavoro il gruppo di avvocati o ingegneri per gettare le basi di diritto a eventuali norme. Complicato tentare di spiegare tutto, perché non c'è nulla di impiegatizio ma si cerca di elaborare in poco tempo una strategia per fronteggiare i picchi di emergenza. In questo caso, il gruppo al lavoro, si infoltisce e chi dalla sala, chi da remoto, interviene. Compreso De Luca che, in genere, viene relazionato solo nel tardo pomeriggio ma, in caso di criticità, viene messo subito in guardia. Specie se c'è da emanare un'ordinanza. In questo caso l'intera unità di crisi si riunisce e ognuno interviene per competenza. Compreso lo stesso De Luca.

«Lavoriamo come quando si gestisce un'emergenza di Protezione civile. Solo che questa dura con più o meno la stessa intensità da mesi. Ma da due-tre settimane il lavoro è incrementato e tornato ai livelli di primavera», racconta Roberta Santaniello, ingegnere irpina, catapultata a inizio marzo da dirigente dell'ufficio di staff del governatore a qui. «Ma noi della Regione in quest'ufficio siamo praticamente in convocazione h24», aggiunge. In particolare le tematiche da affrontare sono due. La prima, strettamente sanitaria, che spazia dall'incremento dei tamponi ai protocolli operativi sino al reperimento e all'aumento dei posti letto. In particolare, c'è un'app creata in quest'emergenza che in tempo reale segnala non solo l'avanzamento dei posti letto ma anche i letti liberi nelle strutture campane. Ma il lavoro complicato è un altro: cercare di capire l'andamento della curva. Non per fermarla, impossibile, ma per aumentare la capienza degli ospedali in alcuni luoghi piuttosto che altri per i giorni successivi. La seconda tematica riguarda invece tutto il campo della Protezione civile e spazia dall'istruttoria delle varie ordinanze sino al dare supporto ai sindaci in problematiche varie. In mezzo, cercare di rispondere a un indirizzo mail dove arrivano le richieste più diverse. Le più assurde? «Anche molti cittadini che vogliono solo sfogarsi e esternare la loro insofferenza».

