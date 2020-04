Coronavirus in Campania, chiuse solo 65 fabbriche: le altre al lavoro anche senza permessi

Due decreti in meno di due settimane. E alle 5 Prefetture campane il controllo sulle imprese che possono continuare a lavorare si è complicato. Alle autorizzazioni preventive si è sostituita la semplice comunicazione dell'azienda che sarà sottoposta a successive verifiche della Guardia di finanza. Ma non tutte. Spiegano alla Prefettura di Napoli: «L'ultimo decreto di aprile conferma le attività strategiche che possono proseguire a prescindere, inserendo ipotesi di ingressi temporanei in sede, senza ripresa produttiva, per particolari necessità».

Le richieste di autorizzazioni del primo decreto si sono ora trasformate in comunicazioni di attività alle Prefetture, su cui partiranno controlli successivi. Le eventuali sospensioni hanno ora bisogno del parere del presidente della Regione, Vincenzo De Luca. I controlli sulle comunicazioni ne verificano le condizioni richieste per le attività rimaste aperte. In Campania, le prime sospensioni per mancanza di requisiti sono scattate per 65 imprese, ma le verifiche sono solo agli inizi. Trenta sospensioni nella provincia di Napoli, 31 in provincia di Salerno e 4 in provincia di Caserta. Nessuna a Benevento e Avellino.



A Pomigliano, è stato autorizzato l'accesso nello stabilimento Fca di alcuni operai per manutenzioni e piccole attività necessarie a evitare danni all'impianto. Lo prevede il nuovo decreto del governo. La Prefettura di Napoli ha autorizzato, come per altre 155 aziende con le stesse necessità. Naturalmente, non significa che le 155 abbiano ripreso la produzione. Le «strategiche», aziende del settore aerospaziale al lavoro per la Difesa, sono invece aperte sin dall'inizio della crisi da coronavirus senza bisogno di autorizzazione. Come la Ema di Morra de Sanctis e la Omi di Lacedonia e Vallata in provincia di Avellino. I loro addetti sono stati tutti sottoposti al test rapido per il coronavirus. Otto imprese irpine producono per settori strategici, circa 100 in provincia di Napoli, 20 in provincia di Benevento, 30 nel Salernitano, 23 nel Casertano. Nel numero sono comprese anche ditte fornitrici delle aziende principali. Ditte, come si dice, della «filiera strategica». Alla Leonardo, la più grossa azienda aerospaziale in provincia di Napoli rimasta sempre in attività, sono collegate decine di piccole imprese di «filiera». Proprio in provincia di Napoli sono arrivate alla Prefettura circa 2000 comunicazioni di imprese che continuano a produrre, dichiarando l'appartenenza a quei settori necessari inseriti nel famoso elenco dei codici Ateco del primo decreto governativo. Nella provincia di Benevento, le comunicazioni alla Prefettura per l'elenco Ateco sono state 170.Senza distinzioni di tipologie fissate nei decreti,. Naturalmente, alcune lavorano perché inserite in settori «strategici», altre perché producono servizi essenziali dell'enenco Ateco, come le imprese dell'agroalimentare. Hanno presentato comunicazioni alle Prefetture nelle province dei loro stabilimenti. Saranno sottoposte a verifiche. Se non posseggono i requisiti per restare aperte, partono le sospensioni del prefetto. In provincia di Caserta, sono arrivate alla Prefettura 404 comunicazioni per l'Ateco. Dopo le prime verifiche ci sono state 156 conferme, 20 in attesa del parere del presidente De Luca, 2 sospese. Il resto è ancora in istruttoria. Ditte in prevalenza del settore agroalimentare. L'ultimo decreto ha allargato la platea delle imprese sottoposte a verifica. Spiegano alla Prefettura di Napoli: «Ci sono ora anche quelle che hanno bisogno di essere autorizzate a ingressi temporanei nelle sedi». Naturalmente, sia le ditte in attività sia quelle autorizzate a ingressi temporanei in sede devono rispettare le regole di prevenzione sanitaria: distanze tra i dipendenti, presenza di disinfettanti, sedi sanificate, dispositivi protettivi come mascherine e guanti. Per questo, la verifica successiva alle comunicazioni è delegata alla Guardia di finanza, ma poi c'è il parere di Camera di commercio, sindacati e Regione che ora ha anche parola sulla sospensione delle aziende. Un meccanismo complesso per i controlli e le attività aziendali. E siamo ancora alla fase uno. Figurarsi quando ci sarà la piena ripresa.