Coronavirus in Campania, il bollettino di oggi: nessuna vittima, 12 nuovi contagiati e 33 guariti

Due vittime, tre nuovi contagiati e cinquanta guariti: è questo il bollettino della Campania alle ore 23.59. Su un totale di 206.834 tamponi effettuati, dunque, il totale dei positivi sale a 4.821: di questi, 415 sono deceduti e 3.537 sono guariti, 3.440 totalmente guariti e 64 clinicamente guariti lì dove vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Ultimo aggiornamento: 17:31

Questo è invece il riparto per provincia diramato dall'unità di crisi regionale della Protezione civile: 2.617 a Napoli, 1.001 in città e 1.616 in provincia, 686 a Salerno, 547 ad Avellino, 460 a Caserta e 208 a Benevento.