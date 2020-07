Coronavirus in Campania, manifesti e volantini in bengalese per fronteggiare i rientri da Covid-19

Un volantino in lingua bengalese per fronteggiare eventuali contatti di rientro da Covid 19. Dopo i vari casi scoperti all’aeroporti di Roma di cittadini bengalesi trovati positivi al rientro dalla loro patria, il comune di San Giuseppe Vesuviano, dove dimora una forte presenza di cittadini del Bangladesh, ha emanato una serie di provvedimenti per fronteggiare eventuali contagi. Volantini e provvedimento sono stati direttamente tradotti nella lingua bengali per meglio prevenire la diffusione del virus. Questo il testo tradotto “In ottemperanza all'ordinanza n. 61 dell'8 luglio 2020 della Regione Campania, vi è obbligo all’isolamento domiciliare per chi rientra da Stati terzi e si dispone l’effettuazione di controlli (tamponi e/o test sierologici) sui soggetti, italiani e stranieri, che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen”.



«Una scelta che per il momento ha portato i frutti sperati - ammette l’assessore all’immigrazione,- Siamo in strettissimo contatto con la comunità del Bangladesh con la quale ci confrotiamo quotidianamente sulla problematica».