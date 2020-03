Coronavirus in Campania, il piano: ecco i cinque ospedali ​aperti solo per i contagiati

Emergenza coronavirus, il polo infettivologico partenopeo è in trincea: ieri altri due reparti ordinari di malattie infettive sono stati sgomberati per fare posto interamente alle cure dei pazienti affetti da coronavirus. Salgono così a quattro le unità operative dedicate all’accoglienza e cura delle persone positive al virus che accusano sintomi importanti e inizio di dispnea. La maggior parte dei pazienti ospitati nella rianimazione ma non affetti da coronavirus (meningiti e tubercolosi) laddove trasferibili in altre strutture di malattie infettive, hanno lasciato libero il posto. Alla saturazione degli otto posti del Cotugno (di cui uno o due da riservare comunque alle meningiti su cui il Cotugno è specializzato) si farà riferimento alla rianimazione del Monaldi e del Cto. Sono stati inoltre ordinati ventilatori portatili (12 quelli già ordinati) con cui attrezzare una parte dei posti letto del nuovo padiglione atteso al via da giovedì prossimo.

Il Piano dell’azienda dei Colli, nel caso la situazione peggiorasse, prevede di rendere disponibili, oltre agli otto posti intensivi del Cotugno, altri otto unità assistenziali della rianimazione del Monaldi. Quest’ultimo presidio conta inoltre altri posti di terapia intensiva post operatoria (otto) eventualmente da allestire con misure di isolamento e biocontenimento mentre non sarebbero intaccate le 11 unità di terapia intensiva post chirurgica per adulti. Sempre nel conto delle disponibilità totali sono annoverati 8 posti di terapia intensiva in cardiochirurgia pediatrica che potrebbero tornare utili per pazienti adolescenti ma comunque da separare e isolare rispetto alle degenze ordinarie. A tutti questi vanno infine aggiunti ulteriori otto posti di rianimazione del Cto. Intanto per tutta la giornata di ieri nelle tende allestite negli ospedali sono presenti malati sospetti ricoverati in attesa del test del tampone. Ospedali come il Cardarelli dovessero andare in quarantena sarebbe infatti il tracollo.



L’apertura del nuovo e modernissimo passo del Cotugno da 60 posti letto (tutti a pressione negativa e ad alto isolamento) è fondamentale per aumentare la ricettività dei casi più complessi. Per l’intera giornata di ieri il management dell’Azienda dei colli ha lavorato agli allestimenti. Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo per non farsi trovare impreparati e che vede impegnati vari servizi per completare la consegna delle suppellettili, delle tecnologie e degli arredi ma soprattutto dei ventilatori in quanto almeno 12 dei posti letto saranno organizzati come delle piccole unità di rianimazione. Su questo fronte anche la protezione Cile sta dando una grossa mano per velocizzare l’iter di consegna. Da inaugurare c’è inoltre la zona filtro del terzo accesso di pronto soccorso del Cotugno dedicato ai codici bianchi a bassa urgenza. Qui gli accessi di persone asintomatiche, costrette a scontare tempi di triage più lunghi, potranno giovarsi di una struttura nuova e confortevole. Quasi alle soglie della impossibilità è invece l’inchiesta epidemiologica. Il singolo caso ricostruzione della rete isolamento dei contatti continuare a fare assolutamente ma diventa più difficile quanto l’uno sia riconducibile all’uno e all’altro motivo sempre più difficile.

Percorsi, misure di isolamento, allestimenti da consegnare, ventilatori da montare. Se il Cotugno regge l’urto del coronavirus intanto si pensa a una rete regionale delle rianimazioni più articolata, rivista e corretta rispetto all’iniziale ipotesi. Accantonata l’ipotesi iniziale di dedicare ai malati di coronavirus almeno un posto letto rianimativo presente nella rete degli ospedali territoriali, il piano alternativo consiste ora nella individuazione di piccoli ospedali periferici in ogni provincia che abbiano una rianimazione e da dedicare interamente all’assistenza per i pazienti affetti da coronavirus con la possibilità di eventuali trasferimenti al Cotugno solo dei casi più gravi. Presìdi ospedalieri come quelli di Sessa aurunca, Agropoli, Ariano. Irpino, Oliveto Citra, l’Ascalesi a Napoli, da svuotare e convertire alla accoglienza di pazienti infettati dal coronavirus. Nelle linee guida assistenziali è anche prevista la possibilità che, fino alla guarigione, questi pazienti siano ospitati in stanze a due letti anziché singoli e questo raddoppierebbe le capienze. Su questo fronte la giunta regionale è al lavoro per siglare un decreto dirigenziale ad hoc che sarebbe già pronto alla firma. Scenari che vengono vagliati di ora in ora in base ai numeri forniti dalla task-force coordinata dalla Protezione civile.



