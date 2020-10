Covid in Campania, nuove regole per i matrimoni: «Verifiche ogni 15 giorni»

Al termine di una riunione con gli operatori del settore a Santa Lucia, l'unità di crisi della Regione Campania ha deciso di consentire con forme di controllo più rigorose rispetto al precedente protocollo l'organizzazione delle cerimonie di matrimonio «senza dare al momento alcuna scadenza, se non quella di un'esame periodico, ogni 15 giorni, con i rappresentanti del comparto, della situazione epidemiologica». Lo rende noto un comunicato dell'ufficio stampa della giunta regionale.



«Nella giornata di domani - informa la Regione - sarà emanata una ordinanza ad hoc, nella quale verrà disposto, tra l'altro, che. Ogni cerimonia dovrà inoltre essere segnalata in anticipo all'unità di crisi, che a sua volta informerà le forze dell'ordine per poter effettuare controlli sull'osservanza dei protocolli già esistenti. A margine della riunione, con un forte richiamo al senso di responsabilità di tutti, si è discusso anche degli assembramenti notturni, e dei luoghi di aggregazione della movida, in tutta la regione, che - afferma la giunta regionale - «saranno ancor di più monitorati in questo fine settimana prima di ulteriori drastiche decisioni»«È un segno di grande sensibilità che fa tirare un sospiro di sollievo all’intero comparto delle cerimonie e della ristorazione», è il commento di, presidente Nazionale di Aicast. «De Luca ha accettato di incontrarci e ha voluto prendere questo provvedimento che fa ripartire un settore che aveva rischiato il tracollo. Ci ha anche chiesto, e di questo gli siamo grati, di partecipare a una sorta di cabina di regia bisettimanale per definire insieme alle associazioni e alla task force per l’emergenza le linee guida dei prossimi provvedimenti da adottare».