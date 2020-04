Coronavirus in Campania, nuovi contagiati negli ospedali di Pozzuoli e Castellammare

A Pozzuoli procedono a rilento gli esami degli oltre 600 tamponi effettuati a tutto il personale del Santa Maria delle Grazie. Ieri erano ancora in corso le analisi sui test effettuati mercoledì, da cui sono emerse cinque nuove positività: si tratta di due infermieri, un operatore sanitario e due dipendenti della ditta di pulizie. Numeri in continua evoluzione e destinati a crescere: al momento i contagiati sono cinquanta, di questi 12 sono i pazienti e mancano ancora poco meno di cento tamponi da effettuare.

Vista la grande mole di test giunti negli ultimi giorni negli ospedali del capoluogo, un quadro più chiaro in termini di numeri sul focolaio all'ospedale di Pozzuoli lo si avrà solo per la metà della prossima settimana. Una volta cristallizzato il dato si potrà poi procedere con la ripetizione dei tamponi per escludere nuovi casi di Covid. Intanto anche ieri l'ospedale è rimasto deserto e blindato: parcheggio vuoto, pronto soccorso e reparti chiusi con i controlli che sono stati rafforzati dalla presenza di ulteriori vigilantes. Si avviano al termine anche le sanificazioni: ieri sono stati completate le operazioni nei reparti di cardiologia e urologia. A Pozzuoli fino alla tarda serata di ieri il numero dei contagiati era pari a 73 (inclusi sette decessi) mentre sono 80 le persone in quarantena obbligatoria: tra i nuovi positivi c'è anche un operaio dell'ufficio igiene del comune di Pozzuoli.



Resta alta la tensione anche al. Al reparto di Medicina d'urgenza, dimezzato dal Covid, arriva personale in supporto dalle altre unità. Su 16 infermieri 12 sono in malattia, costretti a casa per il Coronavirus o per altre patologie. Il reparto, che lavora a stretto contatto con il Pronto soccorso, è quello che sta pagando anche i disagi maggiori per la diffusione del virus che conta 13 infetti tra medici e infermieri e operatori socio sanitari. Numeri allarmanti. «Qualcosa certamente non da funzionato», ha commentato il neo direttore sanitario Rosalba Santarpia, ma intanto il reparto resta aperto e dalla Rianimazione sono stati dislocati altri infermieri. Una scelta che ha destato malumori tra il personale sanitario. «Senza le dovute protezioni e con isolamenti blandi all'interno di stanze non adatte, lavorare dove ci sono casi sospetti con quadri clinici chiaramente da Covid - spiega un sanitario - sarà un massacro. Il reparto va chiuso e sanificato».

I turni della Medicina d'urgenza sono tutti scoperti e con i pochi infermieri rimasti in servizio non si riesce a garantire i turni. Così si è fatto ricorso ai colleghi della Rianimazione. «Il personale lavora già in supporto al Pronto soccorso. Quando c'è da intubare o trasferire positivi sono gli infermieri della Rianimazione ad occuparsene - racconta un sanitario - ma si tratta di attività fatte con dispositivi adeguati. Nessuno, sebbene a contatto con infetti, si è contagiato fino ad oggi». Una situazione che potrebbe cambiare ora che gli infermieri lavorano in supporto anche a Medicina d'urgenza.

Proprio ieri è risultata positiva una infermiera di Santa Maria la Carità, anche lei in servizio a Medicina d'urgenza al San Leonardo. «Ancora una volta, con tre casi su tre, un'infermiera è risultata positiva al tampone. Nel frattempo - scrive il sindaco Giosuè D'Amora - è doveroso precisare che le sue condizioni di salute sono buone». Un'altra infermiera residente a Santa Maria è, invece, guarita.

