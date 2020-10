Covid in Campania, oggi 662 contagiati: positivi nove tamponi su cento

Crescono i contagi di Covid in Campania. Soprattutto, cresce la percentuale di positivi sul numero di tamponi effettuati. oggi ci sono 662 nuovi positivi, 29 in più di ieri ma con 1.827 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall'unità di crisi regionale: su 7.405 test, dunque, 662 sono risultati positivi. Dopo il record di settembre, con 5.717 contagi registrati, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, il mese di ottobre comincia dunque con una clamorosa fiammata del virus: 6.451 tamponi positivi in 12 giorni.



​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 19.192 su 690.109 tamponi effettuati mentre resta fermo a 479 il numero di vittime senza decessi registrati ieri. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 684 ricoverati con sintomi, 20 in più di ieri, e 61 malati in terapia intensiva, quattro nelle ultime 24 ore. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 7.357 a 7.487 con 130 negativizzati in 24 ore.

