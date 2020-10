Covid in Campania, oggi 1.261 contagiati e tre morti ma il 94,6% è asintomatico

Un altro record di contagiati: come annunciato dal governatore De Luca nella consueta diretta Facebook del venerdì, sono 1.261 i nuovi positivi su 14.222 tamponi effettuati, 134 in più di ieri con 442 tamponi in meno effettuati come recita il bollettino delle ultime 24 ore diramato dall'unità di crisi regionale. Su 1.261 nuovi contagiati, 1.193 sono asintomatici e solo 68 presentano sintomi. Dopo il record di settembre, con 5.717 contagi registrati, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio, il mese di ottobre comincia dunque con una clamorosa fiammata del virus: 10.292 tamponi positivi in 16 giorni, praticamente il doppio dei contagiati di settembre.



​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 23.033 su 737.227 tamponi effettuati mentre sale a 499 il numero di vittime con i tre decessi registrati ieri. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 786 ricoverati con sintomi, 24 in più di ieri, e 67 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 8.032 a 8.180 con 148 negativizzati in 24 ore.

