Covid in Campania, oggi 149 nuovi contagiati e un morto: il numero di positivi supera 10mila

Dopo quattro giorni di grandi aumenti, diminuisce il numero di nuovi positivi in Campania: oggi ci sono 149 nuovi contagiati, 59 in meno di ieri ma con 1.945 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall'unità di crisi regionale: su 5.515 test, dunque, 149 sono risultati positivi. Solo nel mese di settembre, così, il numero di contagiati sale a 3.064, più di quanto registrato nei mesi terribili del lockdown, quando la Campania si fermò a 2.240 positivi nel mese di marzo e 2.214 nel mese di aprile.





​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 10.089 su 532.983 tamponi effettuati mentre sale a 456 il numero di vittime con il decesso registrato ieri. Cresce anche il numero di pazienti guariti, da 5.020 a 5.060, tutti totalmente guariti là dove vengono considerati solo clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.