Covid in Campania, oggi 245 contagiati in 24 ore ma ci sono anche 136 guariti

Restano alti i numeri dell'epidemia in Campania: non sono i 274 contagiati del record di sabato, ma anche domenica è stata abbondantemente superata quota duecento: sono 245 i positivi, 29 in meno di ieri ma con 565 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall'unità di crisi regionale: su 5.539 test, dunque, 245 sono risultati positivi. Solo nel mese di settembre, così, il numero di contagiati sale a 4.849, 380 in più della somma dei positivi di febbraio, marzo e aprile, quando l'epidemia cominciò a mietere vittime anche in Campania.





Ultimo aggiornamento: 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

​Più complessivamente,su 578.480 tamponi effettuati mentre resta fermo a 460 il numero di vittime senza nuovi decessi registrati ieri. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: solo nella giornata di ieri, sono stati ricoverati due pazienti in terapia intensiva. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 5.688 a 5.824 con 136 negativizzati in 24 ore.