Covid in Campania, pronto il bando della Protezione civile: arrivano 600 medici specialisti

Il bando dovrebbe essere pronto nelle prossime ore. La Protezione civile nazionale si prepara a reclutare il personale sanitario che sollecita da giorni con insistenza il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: 600 medici specialisti e 800 infermieri per colmare i buchi di organico negli ospedali, che impediscono il pieno funzionamento delle terapie intensive. Personale che, in questa seconda fase dell'epidemia da Covid ormai estesa in tutta l'Italia, non può essere sottratto ad altre regioni. Per questo, i tecnici della Protezione civile stanno lavorando a un bando nazionale riservato a medici già specializzati, in prevalenza infettivologi, pneumologi e anestesisti, che non hanno attualmente un rapporto di lavoro.

«Difficile trovarli, in questo momento con la carenza nazionale di personale medico-sanitario, ma ci proviamo» spiegano alla Protezione civile.

È il personale medico-sanitario richiesto da De Luca, su cui nelle ultime ore c'è stata un po' di confusione. Diversa cosa sono infatti i 2236 «operatori sanitari» già a disposizione della Campania, di cui ha parlato due giorni fa il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. In questo caso, si tratta di personale destinato alla raccolta dei tamponi e ai contact tracing. Medici e infermieri inseriti nell'elenco raccolto con il bando della Protezione civile pubblicato il 24 ottobre e chiuso due giorni dopo. Un bando che, in tutta l'Italia, ha ricevuto 48736 risposte, con 9282 medici, 2717 infermieri, 1982 assistenti, 8210 studenti e 26545 amministrativi destinati a seguire le procedure di tracciamento di contagi e contatti dei positivi. Insomma, personale aggiuntivo e temporaneo che per due mesi dovrà raccogliere i tamponi e seguire i monitoraggi sui positivi. I costi saranno a carico delle Regioni: 30 euro all'ora per i medici, 26 per gli infermieri e 15 per gli studenti. Medici e personale generico, non ancora gli specialisti, soprattutto anestesisti, che mancano negli ospedali di tutta l'Italia. L'elenco campano di questo personale generico è stato già trasmesso alla Regione e si tratta di 1500 operatori sanitari e 500 amministrativi. Non risolvono, però, le difficoltà e le emergenze negli ospedali che sono invece al centro del nuovo bando della Protezione civile di prossima pubblicazione.

Da marzo a maggio, l'emergenza Covid era concentrata soprattutto in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte. Era più semplice, per questo, trovare personale medico-sanitario disposto a trasferirsi per un tempo limitato da altre regioni, non ancora investite dalla grande emergenza della pandemia. Era la differenza con questa seconda fase, che dava allora la possibilità di reclutare personale medico già al lavoro negli ospedali e nelle Asl di altre regioni. Seguiva questa direzione il bando della Protezione civile pubblicato a marzo, che prevedeva lo spostamento di un totale di 300 tra medici e infermieri, disposti a lavorare per una ventina di giorni al nord nelle regioni in piena emergenza. Risposero in tanti, molti erano anche medici e infermieri campani, che a turno si trasferirono a lavorare in Lombardia e Veneto. Risposero al bando 293 medici e 779 infermieri. Personale già al lavoro in ospedali e Asl, che si alternarono a gruppi, e per non più di 20 giorni si trasferirono a lavorare in quattro regioni: Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna investite dalla prima emergenza.

«La grande differenza e il principale problema di questo periodo - spiegano alla Protezione civile nazionale - è che ora l'emergenza è generale ed estesa nell'intero territorio nazionale. A marzo, era più semplice trovare personale già al lavoro, in grado di trasferirsi al nord per tamponare l'emergenza ospedaliera in quegli ospedali. Attualmente, le difficoltà sono generali e non si può sguarnire il personale ospedaliero di una regione per favorirne un'altra».

Per questo, il bando in preparazione per reclutare personale da destinare alla Campania è riservato a medici al primo contratto, quindi attualmente non occupati in altre Asl italiane. Alla Protezione civile spiegano che, nell'attuale fase dell'emergenza nazionale, la coperta è corta ovunque. Ma ripete da tempo il presidente De Luca: «La gestione commissariale della sanità campana, chiusa a novembre di un anno fa, è costata 12mila dipendenti in meno negli ultimi cinque anni. Personale inferiore a quello di altre regioni che hanno minore popolazione».



