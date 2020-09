Covid in Campania, nuovo record di contagi: 249 positivi in 24 ore, 230 ricoverati

Altri 249 contagiati in Campania, 31 in più di ieri ma con 3.638 tamponi in più effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall'unità di crisi regionale: su 7.900 test, dunque, 249 sono risultati positivi con 20 casi di rientro dalla Sardegna, 25 casi di rientro dall'estero e altri 16 casi da contatti stretti di precedenti casi di rientro. ​





​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 8.377 su 467.131 tamponi effettuati mentre resta fermo a 448 il numero di vittime. Sale invece il numero di pazienti guariti, da 4.490 a 4.514: di questi, 4.509 sono totalmente guariti e 5 clinicamente guariti là dove vengono considerati solo clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione da Sars-Cov-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Con questo ciclo da tamponi - avverte l'unità di crisi della Campania - sono da considerare esauriti i tamponi arretrati legati ai rientri dall'estero e da altre regioni. «Si conclude così la fase dell'operazione filtro del piano sicurezza e prevenzione messo in atto dalla Campania, unica regione d'Italia che dal 12 agosto scorso ha reso obbligatorio lo screening per chi rientra».



