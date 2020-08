Covid in Campania, altri 68 contagiati: mai così tanti negli ultimi quattro mesi

«Oggi abbiamo 68 contagi». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della diretta Facebook con la quale ogni venerdì fa il punto sulla situazione coronavirus. «Di questi 68 nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Campania - ha spiegato De Luca - 14 sono nella Asl Napoli 1: di questi tre sono provenienti dall'estero, sei persone contagiate in strutture turistiche della Sardegna e cinque residenti. Quindi nove persone contagiate da fuori regione, o in villaggi turistici in Sardegna o in Paesi esteri. A Caserta abbiamo registrato contagi di persone provenienti da Spagna e Sardegna, la Asl di Salerno ha registrato contagi di persone provenienti da Londra, Malta, Marocco e Valencia. Quindi l'operazione di controllo e di filtro sta andando avanti bene».





Ultimo aggiornamento: 16:31

