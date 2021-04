Covid in Campania, oggi 2.069 positivi e 13 morti: l'indice di contagio resta stabile al 10%

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 2.069 positivi su 20.467 tamponi molecolari esaminati, 156 in meno di ieri con 682 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 10,11% dei test, poco meno di ieri quando l'indice di contagio era al 10,52%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.418 sono asintomatici e 651 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 5.747 il numero di vittime con i 13 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». Stabili i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.555 ricoverati con sintomi, tre in meno di ieri, e 141 malati in terapia intensiva, sette in meno di ieri. Per fortuna cresce il numero di pazienti guariti, da 256.145 a 258.061 con 1.916 negativizzati in 24 ore. E per il secondo giorno consecutivo il numero di guariti è inferiore al numero di nuovi contagiati.