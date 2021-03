Covid in Campania, oggi 3.034 positivi e 26 morti: mai così tanti contagiati da novembre, 27 ricoveri in un giorno

È stabile la curva dei contagi da Coronavirus in Campania dopo il rally dei giorni scorsi: oggi il virus fa registrare 3.034 positivi su 25.867 tamponi effettuati, 325 in più di ieri con 2.276 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo l'11,73% dei test, poco più di ieri quando l'indice di contagio era all'11,48%. Di tutti questi nuovi contagiati, 2.111 sono asintomatici e 612 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 292.608 su 3.151.955 tamponi processati mentre sale a 4.576 il numero di vittime con i 26 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In crescita anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.471 ricoverati con sintomi, 27 in più di ieri, e 143 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri. Per fortuna cresce il numero di pazienti guariti, da 193.791 a 195.605 con 1.814 negativizzati in 24 ore.

