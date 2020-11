Covid in Campania, oggi 3.166 positivi e 34 morti: cala la percentuale di contagiati ma è record di vittime

Continua a correre il Coronavirus in Campania: dopo la flessione di ieri, oggi il virus fa registrare 3.166 positivi su 18.446 tamponi effettuati, 450 in più di ieri ma con 4.156 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo il 17,16 %, dei test, due punti percentuali meno di ieri quando il tasso di contagio era arrivato al 19,01%. Di tutti questi nuovi contagiati, 2.815 sono asintomatici e 351 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, anche il mese di novembre comincia con una clamorosa fiammata del virus: 40.181 contagiati in 11 giorni.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 95.921 su 1.172.232 tamponi processati mentre sale a 896 il numero di vittime con i 34 decessi registrati ieri. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 2.077 ricoverati con sintomi, 16 più di ieri, e 181 malati in terapia intensiva, 12 in meno di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 17.665 a 18.355 con 690 negativizzati in 24 ore.

