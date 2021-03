Covid in Campania, oggi 2.940 casi e 23 morti: indice di contagio al 10%, 300 mila positivi in un anno

Aumentano i positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania dopo il rally di ieri: oggi il virus fa registrare 2.940 positivi su 27.263 tamponi effettuati, 296 in più di ieri con 5.1987 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo il 10,78% dei test, più di un punto percentuale in meno di ieri quando l'indice di contagio era all'11,98%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.857 sono asintomatici e 693 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 301.173 su 3.228.749 tamponi processati mentre sale a 4.655 il numero di vittime con i 23 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In crescita anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.547 ricoverati con sintomi, 45 in più di ieri, e 150 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri. Per fortuna cresce anche il numero di pazienti guariti, da 198.697 a 200.386 con 1.689 negativizzati in 24 ore.

