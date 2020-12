Covid in Campania, oggi 927 contagiati e 48 morti: l'indice di positività al 6,1%

Resta stabile l'indice di positività del Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 927 positivi su 15.130 tamponi effettuati, 27 in più di ieri ma con 373 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo il 6,13% dei test, poco più di ieri quando l'indice di contagio s'era fermato al 6,01%. Di tutti questi nuovi contagiati, 865 sono asintomatici e solo 62 presentano sintomi. Dopo il record di novembre con 99.579 tamponi positivi, dunque, il mese di dicembre fa registrare una frenata importante frutto di decreti e ordinanze degli ultimi giorni.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Nuovo Dpcm, De Luca tuona: «Mancano misure chiare come in... LA RICERCA Vaccino di Natale, un piano spot. Siero per tutti solo in primavera LA RICERCA Vaccino Pfizer, come conservarlo? Tre le opzioni, va tenuto in...

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 177.527 su 1.860.023 tamponi processati mentre sale a 2.472 il numero di vittime con i 48 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». Migliorano invece i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.656 ricoverati con sintomi, 45 in meno di ieri, e 119 malati in terapia intensiva, cinque in meno di ieri. E cresce anche il numero di pazienti guariti, da 85.972 a 88.502 con 2.530 negativizzati in 24 ore.

Ultimo aggiornamento: 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA