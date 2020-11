Covid in Campania, oggi 3.019 contagiati e 19 morti ma cresce ancora il rapporto positivi/tamponi

Continua a correre il Coronavirus in Campania. Non ingannino i dati: oggi il virus fa registrare 3.019 positivi su 16.178 tamponi effettuati, 1.060 in meno di ieri ma con 8.932 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo il 18,66%, dei test, due punti percentuali più di ieri quando il tasso di contagio era fermo al 16,24%. Di tutti questi nuovi contagiati, 2.604 sono asintomatici e 415 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, anche il mese di novembre comincia con una clamorosa fiammata del virus: 62.545 contagiati in 17 giorni, più di quanto fatto nei 30 giorni del mese scorso.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 118.285 su 1.308.480 tamponi processati mentre sale a 1.085 il numero di vittime con i 19 decessi registrati ieri. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 2.236 ricoverati con sintomi, 46 in più di ieri, e 201 malati in terapia intensiva, nove in più di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 22.686 a 24.474 con 1.788 negativizzati in 24 ore.

