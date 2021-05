Covid in Campania, oggi 598 positivi e 30 morti: l'indice di contagio scende al 4,59%

Aumentano i nuovi positivi ma cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 598 positivi su 13.029 tamponi molecolari esaminati, 48 in più di ieri con 5.600 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 4,59% dei test, quasi tre punti percentuali in meno di ieri quando l'indice di contagio era al 7,40%. Di tutti questi nuovi contagiati, 400 sono asintomatici e 198 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 6.874 il numero di vittime con i 30 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.166 ricoverati con sintomi, 48 in meno di ieri, e 96 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri. Per fortuna, invece, cresce il numero di pazienti guariti, da 326.771 a 328.681 con 1.910 negativizzati in 24 ore e il saldo tra numero di guariti e nuovi contagiati è positivo per il 16esimo giorno di fila.