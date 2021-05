Covid in Campania, oggi 649 positivi e 40 morti: l'indice di contagio risale al 5,13%

Aumentano i nuovi positivi e aumenta sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 649 positivi su 12.627 tamponi molecolari esaminati, 15 in più di ieri con 2.010 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 5,13% dei test, quasi un punto percentuale in meno di ieri quando l'indice di contagio era al 4,33%. Di tutti questi nuovi contagiati, 433 sono asintomatici e 216 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 6.933 il numero di vittime con i 40 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.061 ricoverati con sintomi, 20 in meno di ieri, e 93 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri. Per fortuna, invece, cresce il numero di pazienti guariti, da 330.200 a 331.774 con 1.574 negativizzati in 24 ore e il saldo tra numero di guariti e nuovi contagiati è positivo per il 18esimo giorno di fila.