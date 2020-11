Covid in Campania, oggi 3.860 positivi e tre morti: crescono anche ricoveri e terapie intensive

Continua la corsa del Coronavirus in Campania. Nel primo giorno di novembre, infatti, il Covid mette a segno il quarto record consecutivo e fa registrare 3.860 nuovi positivi su 21.785 tamponi effettuati, 191 in più di ieri ma con 925 tamponi in più effettuati. Di questi nuovi contagiati, 3.686 sono asintomatici e solo 174 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, anche il mese di novembre comincia con una clamorosa fiammata del virus.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Lockdown a Napoli, De Luca dice no: «Misure comuni o i campani... L'EPIDEMIA Lockdown, il dpcm: verso coprifuoco in Italia dalle 18 e anziani a... L'ECONOMIA Lockdown, sui ristori tempi lunghi per le nuove domande: chi non li...

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 59.600 su 980.619 tamponi effettuati mentre sale a 676 il numero di vittime con i 3 decessi registrati ieri anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che si tratta di «deceduti tra il 28 e il 31 ottobre». Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.416 ricoverati con sintomi, 13 in più di ieri, e 170 malati in terapia intensiva, due in più di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 11.337 a 11.746 con 409 negativizzati in 24 ore.

Ultimo aggiornamento: 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA