Covid in Campania, oggi 891 contagiati e 11 morti: in calo ospedali e terapie intensive

Resta stabile l'indice di positività del Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 891 positivi su 14.109 tamponi effettuati, 58 in meno di ieri ma con 1.630 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo il 6,31% dei test, 0,3 punti percentuali in meno di ieri quando l'indice di contagio era al 6,03%. Di tutti questi nuovi contagiati, 782 sono asintomatici e solo 109 presentano sintomi. Dopo il record di novembre con 99.579 tamponi positivi, dunque, il mese di dicembre fa registrare una frenata importante frutto di decreti e ordinanze degli ultimi giorni.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Campania in zona arancione, l'ultima stretta di De Luca: nei bar... IL LOCKDOWN Variante Covid, De Luca ordina controlli straordinari...

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 180.568 su 1.908.117 tamponi processati mentre sale a 2.571 il numero di vittime con gli 11 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». Migliorano invece i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.554 ricoverati con sintomi, 44 in meno di ieri, e 119 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri. E cresce anche il numero di pazienti guariti, da 92.927 a 94.031 con 1.104 negativizzati in 24 ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA