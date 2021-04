Covid in Campania, oggi 1.881 positivi e 30 morti: l'indice di contagio scende sotto il 10%

Aumentano i nuovi positivi ma cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.881 positivi su 20.367 tamponi molecolari esaminati, 131 in più di ieri con 4.482 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 9,24% dei test, due punti percentuali in meno di ieri quando l'indice di contagio era all'11,02%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.293 sono asintomatici e 588 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 6.069 il numero di vittime con i 30 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In crescita anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.534 ricoverati con sintomi, 10 in più di ieri, e 144 malati in terapia intensiva, nove in meno di ieri. Per fortuna cresce anche il numero di pazienti guariti, da 275.673 a 277.426 con 1.753 negativizzati in 24 ore, anche se il saldo resta negativo con il numero di guariti inferiore al numero di nuovi contagiati.