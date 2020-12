Covid in Campania, oggi 1.156 contagiati e 20 morti, ma cala la curva dei contagi

Cala ancora la curva dei contagi in Campania: sono 1.156 i positivi nelle ultime 24 ore (di cui 87 sintomatici) su 20.404 tamponi; il rapporto positivi/test rscende ancora al 5,66% rispetto al 5,79% precedente. I deceduti sono 20 (10 nelle ultime 48 ore). I guariti sono 1.074. Il report dei posti letto su base regionale indica in 102 i posti letto di terapia intensiva occupati e in 656 quelli disponibili. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160 (Covid e offerta privata) e 1.488 quelli occupati.

Questo il bollettino di oggi per quanto riguarda l'emergenza coronavirus in Campania:



Positivi del giorno: 1.156

di cui:

Asintomatici: 1.069

Sintomatici: 87

Tamponi del giorno: 20.404

Totale positivi: 184.273

Totale tamponi: 1.966.694

​Deceduti: 20

Totale deceduti: 2.663

Guariti: 1.074

Totale guariti: 101.601

* 10 deceduti nelle ultime 48 ore e 10 deceduti in precedenza ma registrati ieri​.

Ultimo aggiornamento: 16:41

