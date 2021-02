Covid in Campania, oggi 2.215 positivi e 14 morti: l'indice di contagio scende sotto il 10% ma crescono i ricoveri

Frena la curva dei contagi da Coronavirus in Campania dopo il rally degli ultimi giorni: oggi il virus fa registrare 2.215 positivi su 22.732 tamponi effettuati, 304 in meno di ieri con 316 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo il 9,74% dei test, più di un punto percentuale in meno di ieri quando l'indice di contagio era all'11,23%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.806 sono asintomatici e solo 198 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 265.058 su 2.911.080 tamponi processati mentre sale a 4.273 il numero di vittime con i 14 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In crescita anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.301 ricoverati con sintomi, sette in più di ieri, e 138 malati in terapia intensiva, sei in meno di ieri. Per fortuna cresce il numero di pazienti guariti, da 184.883 a 185.794 con 911 negativizzati in 24 ore.

