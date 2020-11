Covid in Campania, oggi 2.924 contagiati e 63 morti ma calano le terapie intensive

Continua la corsa del Coronavirus in Campania. Non ingannino i dati: oggi il virus fa registrare 2.924 positivi su 22.301 tamponi effettuati, 84 in meno di ieri con 1.460 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo il 13,11%, dei test, poco più di ieri quando il tasso di contagio era al 12,65%. Di tutti questi nuovi contagiati, 2.650 sono asintomatici e solo 274 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, nel mese di novembre il virus mette a segno una clamorosa fiammata: 93.202 contagiati in 27 giorni, molto più del doppio di quanto fatto nei 30 giorni del mese scorso.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 148.942 su 1.530.803 tamponi processati mentre sale a 1.546 il numero di vittime con i 63 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». Migliorano i numeri dei ricoveri ospedalieri: 2.188 ricoverati con sintomi, 24 in meno di ieri, e 184 malati in terapia intensiva, 16 in meno di ieri. E cresce il numero di pazienti guariti, da 44.414 a con 2.263 negativizzati in 24 ore.

