Covid in Campania, oggi 2.861 positivi con 24 morti e 70 nuovi ricoverati

Continua la corsa del Coronavirus in Campania. Dopo il record del primo giorno di novembre, il Covid mette a fa registrare 2.861 nuovi positivi su 15.632 tamponi effettuati, 999 in meno di ieri ma con 6.153 tamponi in meno effettuati. Di questi nuovi contagiati, 2.655 sono asintomatici e solo 206 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, anche il mese di novembre comincia con una clamorosa fiammata del virus: 6.721 contagiati in due giorni.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 62.461 su 996.251 tamponi effettuati mentre sale a 700 il numero di vittime con i 24 decessi registrati ieri. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.486 ricoverati con sintomi, 70 in più di ieri, e 171 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 11.746 a 12.991 con 1.245 negativizzati in 24 ore.

