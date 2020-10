Covid in Campania, oggi 3.186 positivi e 15 morti: in un giorno 88 ricoverati e 525 guariti

Continua la corsa del Coronavirus in Campania. Dopo il picco di ieri, il Covid mette a segno un altro record e fa registrare 3.186 nuovi positivi su 18.656 tamponi effettuati, 83 in più di ieri ma con 921 tamponi in più effettuati. Di questi nuovi contagiati, 3.016 sono asintomatici e solo 170 presentano sintomi. Per comprendere la gravità di questa seconda ondata: nel mese di ottobre sono stati registrati 39.330 tamponi positivi, più della somma dei positivi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Lockdown in Campania, De Luca firma l'ordinanza: da lunedì... L'EPIDEMIA Lockdown in Campania, De Luca contro tutti: «Napoli zona rossa... IL LOCKDOWN Lockdown ad Arzano, De Luca proroga la zona rossa fino al 4 novembre:...



​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 52.071 su 937.974 tamponi effettuati mentre sale a 659 il numero di vittime con i 15 decessi registrati ieri anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che si tratta di «deceduti tra il 29 e il 29 ottobre». Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.385 ricoverati con sintomi, 88 in più di ieri, e 161 malati in terapia intensiva, tre in meno di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 10.537 a 11.062 con 525 negativizzati in 24 ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA