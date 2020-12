Covid in Campania, oggi 2.295 contagiati e 54 morti: cala ancora il rapporto tra positivi e tamponi

Colpo di coda del Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 2.295 positivi su 24.709 tamponi effettuati, 453 in più di ieri ma con 4.950 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo il 9,29%, dei test, poco meno di ieri quando il tasso di contagio era al 9,32%. Di tutti questi nuovi contagiati, 2.141 sono asintomatici e solo 154 presentano sintomi. Dopo il record di novembre con 99.579 tamponi positivi, dunque, il mese di dicembre comincia con una frenata importante frutto di decreti e ordinanze degli ultimi giorni.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 160.569 su 1.639.868 tamponi processati mentre sale a 1.818 il numero di vittime con i 54 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». Migliorano i numeri dei ricoveri ospedalieri: 2.041 ricoverati con sintomi, 23 in meno di ieri, e 162 malati in terapia intensiva, 11 in meno di ieri. E cresce il numero di pazienti guariti, da 54.015 a 56.177 con 2.162 negativizzati in 24 ore.

