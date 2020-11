Covid in Campania, oggi 2.971 positivi con 24 morti e 56 pazienti in terapia intensiva

Continua la corsa del Coronavirus in Campania. Dopo la flessione di ieri, il Covid fa registrare 2.971 nuovi positivi su 13.801 tamponi effettuati, 110 in più di ieri ma con 1.831 tamponi in più effettuati. Di questi nuovi contagiati, 2.870 sono asintomatici e solo 101 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, anche il mese di novembre comincia con una clamorosa fiammata del virus: 9.692 contagiati in soli tre giorni.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 65.432 su 1.010.052 tamponi effettuati mentre sale a 724 il numero di vittime con i 24 decessi registrati ieri. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.497 ricoverati con sintomi, 13 in più di ieri, e 227 malati in terapia intensiva, 56 in più di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 12.991 a 13.989 con 998 negativizzati in 24 ore.

