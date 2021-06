Covid in Campania, oggi 307 positivi e due morti: l'indice di contagio scende al 2,79%, mai così basso

Aumentano i nuovi positivi ma cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, mai così bassa dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 307 positivi su 10.999 tamponi molecolari esaminati, sette in più di ieri con 2.510 tamponi processati in meno. In percentuale, significa che è positivo il 2,79% dei test, quasi un punto percentuale in meno di ieri quando l'indice di contagio era al 3,53%. Di tutti questi nuovi contagiati, 230 sono asintomatici e 77 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 7.241 il numero di vittime con i due decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta deceduti in precedenza». Ancora in calo i numeri dei ricoveri ospedalieri: 572 ricoverati con sintomi, 21 in meno di ieri, e 49 malati in terapia intensiva, gli stessi di ieri. Per fortuna, invece, cresce il numero di pazienti guariti, da 349.128 a 349.803 con 675 negativizzati in 24 ore e il saldo tra numero di guariti e nuovi contagiati è positivo per il 32esimo giorno di fila.