Covid in Campania, oggi 3.888 positivi e 17 morti: 293 in meno di ieri con 2.116 tamponi in meno

Il giorno dopo il record assoluto con 4.181 positivi, il Coronavirus continua a macinare numeri altissimi in Campania e fa registrare 3.888 nuovi positivi su 19.568 tamponi effettuati, 293 in meno di ieri ma con 2.116 tamponi in meno effettuati. Di tutti questi nuovi contagiati, 3.678 sono asintomatici e 210 presentano sintomi. Dopo il record di ottobre con 42.999 tamponi positivi, dunque, anche il mese di novembre comincia con una clamorosa fiammata del virus: 17.761 contagiati in soli cinque giorni.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 73.501 su 1.051.304 tamponi effettuati mentre sale a 756 il numero di vittime con i 17 decessi registrati ieri. Preoccupano anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.608 ricoverati con sintomi, 39 in più di ieri, e 174 malati in terapia intensiva, uno in meno di ieri. Di contro, cresce il numero di pazienti guariti, da 14.386 a 14.697 con 311 negativizzati in 24 ore.

