Covid in Campania, oggi 1.366 positivi e 19 morti: l'indice di contagio torna sotto l'8%

Torna a calare la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.366 positivi su 17.212 tamponi effettuati, 678 in più di ieri ma con 9.787 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo il 7,94% dei test, quasi due punti in meno di ieri quando l'indice di contagio era al 9,26%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.294 sono asintomatici e solo 72 presentano sintomi.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 195.219 su 2.096.822 tamponi processati mentre sale a 2.994 il numero di vittime con i 19 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». Migliorano invece i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.362 ricoverati con sintomi, 10 in meno di ieri, e 99 malati in terapia intensiva, due in più di ieri. E cresce anche il numero di pazienti guariti, da 114.518 a 115.882 con 1.364 negativizzati in 24 ore.

