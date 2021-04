Covid in Campania, oggi 1.358 positivi e 66 morti: l'indice di contagio scende sotto il 10%

Aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.358 positivi su 14.520 tamponi molecolari esaminati, 512 in più di ieri con 8.015 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 9,35% dei test, tre punti percentuali in meno di ieri quando l'indice di contagio era al 13%. Di tutti questi nuovi contagiati, 842 sono asintomatici e 516 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Complessivamente, sale a 5.653 il numero di vittime con i 66 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In crescita anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.606 ricoverati con sintomi, tre in più di ieri, e 149 malati in terapia intensiva, 11 in meno di ieri. Per fortuna cresce il numero di pazienti guariti, da 250.112 a 252.199 con 2.087 negativizzati in 24 ore. E per il terzo giorno consecutivo il numero di guariti è superiore al numero di nuovi contagiati.