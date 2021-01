Covid in Campania, oggi 984 positivi e 46 morti: l'indice di contagio torna sopra l'11%

Torna a salire la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 984 positivi su 8.889 tamponi effettuati, 68 in meno di ieri ma con 3.041 tamponi in meno processati. In percentuale, significa che è positivo l'11,07% dei test, quasi un punto in più di ieri quando l'indice di contagio era all'8,82%. Di tutti questi nuovi contagiati, 909 sono asintomatici e solo 75 presentano sintomi.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 197.255 su 2.117.641 tamponi processati mentre sale a 3.079 il numero di vittime con i 46 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In crescita anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.395 ricoverati con sintomi, 10 in più di ieri, e 100 malati in terapia intensiva, quattro in più di ieri. E cresce anche il numero di pazienti guariti, da 116.879 a 119.030 con 2.151 negativizzati in 24 ore.

