Covid in Campania, oggi 2.709 positivi e 45 morti: l'indice di contagio scende all'11% ma crescono ancora ricoveri e sintomatici

Scende come ogni martedì la curva dei contagi da Coronavirus in Campania dopo il rally della domenica su lunedì: oggi il virus fa registrare 2.709 positivi su 23.591 tamponi effettuati, 1.065 in più di ieri con 11.193 tamponi in più processati. In percentuale, significa che è positivo l'11,48% dei test, tre punti percentuali in meno di ieri quando l'indice di contagio era al 14,42%. Di tutti questi nuovi contagiati, 1.735 sono asintomatici e solo 525 presentano sintomi in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

​Più complessivamente, il totale dei positivi sale a 289.574 su 3.126.088 tamponi processati mentre sale a 4.550 il numero di vittime con i 45 decessi registrati ieri, anche se l'unità di crisi si affretta a precisare che «si tratta di deceduti in precedenza». In crescita anche i numeri dei ricoveri ospedalieri: 1.444 ricoverati con sintomi, 19 in più di ieri, e 144 malati in terapia intensiva, quattro in meno di ieri. Per fortuna cresce il numero di pazienti guariti, da 192.453 a 193.791 con 1.338 negativizzati in 24 ore.

Ultimo aggiornamento: 16:30

