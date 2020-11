Covid in Campania, manca ossigeno: «È già mercato nero»

Continua l'emergenza ossigeno. Napoli e provincia sono in allarme ormai da settimane: non si trova una sola bombola di gassoso e anche la possibilità di prescrivere l'ossigeno liquido, che avrebbe dovuto contribuire a migliorare la situazione, non riesce a soddisfare le richieste dei pazienti che stanno battendo ogni record. Non solo. Il presidente di Federfarma Napoli, Riccardo Iorio, si è visto costretto a sporgere denuncia contro chi starebbe provando a organizzare un vero e proprio traffico illegale di ossigeno. «Sono stato personalmente dai carabinieri - racconta Iorio - da più parti mi avevano segnalato che qualcuno, su Facebook, stava vendendo bombole di ossigeno e ricariche in maniera abusiva. Un mercato fuori controllo che utilizza canali paralleli per bypassare regole e autorizzazioni. Ho riferito tutto ai militari che ora indagheranno».

Sempre secondo quanto alcuni associati hanno riferito al presidente di Federfarma Napoli, il giro si starebbe allargando giorno dopo giorno. «Più c'è richiesta, meno si riesce a soddisfarla e maggiore è il rischio che si facciano avanti gli abusivi - aggiunge Riccardo Iorio - Noi farmacisti ormai siamo allo stremo, non sappiamo più che cosa fare». Grande tensione, dunque. La categoria ora denuncia un malessere che non riesce più a gestire: «Non riuscire a soddisfare le richieste di ossigeno che riceviamo da chi ne ha un assoluto bisogno - aggiunge - è una mortificazione umana, prima ancora che professionale. Ogni giorno dobbiamo fare i conti con persone disperate e impaurite alle quali, purtroppo, dobbiamo rispondere quasi sempre no». A poco o nulla è valso l'appello a riconsegnare in farmacia le bombole che non vengono più utilizzate: chi ne ha una non la molla temendo che prima o poi potrebbe servire di nuovo. «Molti farmacisti - prosegue il presidente - sono andati personalmente a casa dei pazienti pur di provare a recuperare le bombole. Lo stesso stanno facendo anche le ditte fornitrici di ossigeno: lavorano senza sosta - praticamente 24 ore su 24 - ma non sempre riescono a recuperare il numero di fusti che speravano. Talvolta sono talmenti occupati che hanno difficoltà anche a ritirare nelle nostre farmacie quei contenitori che con tanta fatica ci siamo visti riconsegnare». Considerando che in tempi normali ogni farmacia detiene mediamente sette, otto bombole d'ossigeno, secondo i calcoli di Federfarma le oltre 800 farmacie di Napoli e provincia avrebbero distribuito circa 5mila fusti di gassoso.

Ma c'è un'altra denuncia. Stavolta arriva dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli insieme con lo speaker radiofonico Gianni Simioli: «È vero che c'è chi non restituisce le bombole, ma è anche vero che i cittadini che invece vorrebbero farlo non sempre ci riescono». E poi aggiungono: «C'è una discrepanza tra le dichiarazioni del presidente di Federfarma e quello che raccontano gli utenti. C'è carenza di bombole, e l'ossigeno serve per salvare ammalati per i quali bisogna fare tutto il possibile. A cominciare dal ritiro delle bombole vuote. C'è addirittura chi li ha abbandonate per strada tra i rifiuti come è successo a via Salvator Rosa».

