Covid in Campania, arrivano medici e anestesisti ma al bando della Protezione civile rispondono solo 165 su 450

Sono 165 i medici che hanno risposto all'appello della Protezione civile. Dopo le richieste del governatore della Campania Vincenzo De Luca di medici e rianimatori per far fronte all'emergenza da coronavirus, sono 165 le domande arrivate al Dipartimento della Protezione Civile nella “call” riservata al reclutamento di 450 medici: 27 anestesisti, 20 infettivologi, 38 pneumologi e 80 medici di chirurgia. Sono ora in corso le istruttorie e le verifiche sulla base delle disponibilità comunicate, «anche perché in relazione al precedente bando è stato registrato un numero notevole di defezioni», fa sapere in una nota l'unità di crisi regionale. «Ci si augura stavolta che non vi siano rinunce - continua la nota - e che si possa così proseguire, come già si sta facendo, nel rispondere a una criticità segnalata da mesi, in particolare per quanto riguarda gli anestesisti».

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Zone rosse e arancioni, il governo non ha fretta di riaprire:... L'EPIDEMIA Covid, allarme terapie intensive: «Oltre la soglia in 17... IL BOLLETTINO Covid in Campania, 75 morti e 3.657 contagiati ma cala il rapporto...

Guardando ai dati, l'unità di crisi sottolinea come negli ultimi giorni «si registra una tenuta nei ricoveri di terapia intensiva, e tendenzialmente, un lieve abbassamento, in percentuale con il numero dei tamponi eseguiti, del numero dei positivi. Un elemento che viene seguito con attenzione ma senza distrazioni rispetto all’emergenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA