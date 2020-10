Covid in Campania, Nola alza le barricate: è scontro sul Covid center

Il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Pietà ieri è rimasto aperto: la decisione di convertire il nosocomio di Nola in Covid Hospital è per il momento congelata. Ma il problema dei posti letto resta, in un territorio devastato dai contagi, e il progetto non è accantonato, mentre si cercano soluzioni alternative come la possibilità di far ricorso a strutture private o ai Policlinici. Ieri il direttore generale dell'Asl Na 3 Sud Gennaro Sosto ha tenuto due lunghe riunioni sull'argomento: la prima a Torre del Greco e l'altra proprio a Nola, con i vertici della struttura ospedaliera. Per tamponare l'emergenza sono stati recuperati altri 20 posti letto al Maresca di Torre del Greco, ma con il picco di contagi la situazione rischia di precipitare ora dopo ora. Nell'Asl Napoli 3 Sud resta chiuso il pronto soccorso di Castellammare di Stabia mentre Nola è di nuovo al limite e Boscotrecase è saturo da giorni.

Ma la guerra dei posti letto diventa anche battaglia di territorio. Nel Nolano i più arrabbiati sono i cittadini: «E se ci viene un infarto, un ictus. E se ci rompiamo una gamba. Dove saremo costretti a sbarcare?». D'altronde le avvisaglie di quello che potrebbe succedere ci sono già state quando, sempre per intasamento da Covid, il pronto soccorso è stato costretto a chiudere a volte per ore e perfino per giorni: ambulanze con pazienti gravi ferme davanti ai cancelli chiusi, cittadini arrivati con propri mezzi mandati indietro nonostante i sintomi di un infarto, bambini con attacchi di appendicite costretti a fare dietrofront. Sarà per questo che ha preso subito piede la petizione on line partita da un gruppo di cittadini e di rappresentanti delle associazioni per impedire che si requisisca causa Covid il Santa Maria della Pietà. «L'ospedale di Nola non si tocca»: in mille, in poco più di 5 ore, hanno già firmato, mentre il tam tam continua. Antonino Cassese e Luca De Risi, i promotori dell'iniziativa, fanno sapere che stanno anche valutando l'ipotesi di ricorrere al Tar.

Sarà battaglia insomma e a mobilitarsi con i cittadini anche gli amministratori locali e i rappresentanti istituzionali. «Se serve sono pronto ad incatenarmi davanti i cancelli dell'ospedale di Nola», dice Gaetano Minieri il sindaco della città che ospita il nosocomio. Minieri ha da poco vinto il Covid che lo ha costretto in isolamento per alcune settimane e ha incassato il sostegno dei colleghi di tutto il territorio: «I sacrifici non possono essere chiesti solo ai cittadini. Si faccia ricorso alla sanità privata ma non si mortifichi il diritto alla salute di nessuno». É mobilitazione, insomma, per cercare di far cambiare idea ai vertici dell'azienda sanitaria locale. Ieri sera il pronto soccorso era aperto ma il malcontento monta anche tra i medici e gli operatori che lavorano all'interno. Si spinge anche sulla soluzione di destinare ai pazienti Covid il presidio di Pollena, chiuso e vuoto da marzo: «La scelta di destinare l'ospedale di Nola esclusivamente ai pazienti Covid non è praticabile - spiega Massimiliano Manfredi, consigliere regionale del Pd - in quanto comporterebbe la chiusura alle altre patologie a una utenza potenziale di oltre 500mila persone. Se potessimo avere un rafforzamento straordinario del personale sanitario si potrebbe riaprire l'ospedale di Pollena, dove sarebbe possibile allestire 30 posti in sub intensiva».

Una battaglia dove più che barriere politiche si alzano barricate territoriali. A portare la questione in Parlamento Paolo Russo, Forza Italia, e Luigi Iovino, Movimento 5 Stelle. «Abbiamo il dovere di individuare una soluzione che tuteli le persone contagiate, senza che però sia violato il diritto all'assistenza di nessuno», dice Iovino. «Il governo intervenga contro questa scelta sciagurata frutto dell'inerzia della Regione. Qui - dice Paolo Russo - non si muore solo di Covid. Nel Nolano stanno facendo come durante le stagioni dell'emergenza rifiuti. Quando c'è da penalizzare qualche territorio viene sempre tirato in ballo». Una potenza di fuoco che ha spinto l'Asl 3 Sud a una battuta d'arresto, non ancora a una ritirata. Ma bisogna decidere in fretta: il vero nemico, il Covid, è lì fuori e non perdona.

